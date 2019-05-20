Глава СБУ Грицак подал в отставку

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в понедельник, 20 мая, представляет на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт о своем увольнении с занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности председателя СБУ", - указано в заявлении Грицака.

Также он сообщил, что "в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии".

"Делаем это искренне, вполне осознавая право нового Президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы", - отметил Грицак.

По его словам, коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться.

"Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка воли. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех , кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды", - добавил глава СБУ.

"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине", - добавил Грицак.

"Пока же Президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа", - отметил он.

Напомним, Грицак в июле 2015 года назначен председателем Службы безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

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