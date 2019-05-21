Полторака вызвали в АП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Министра обороны Украины Степана Полторака вызвал к себе новый Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник под АП рассказал журналистам сам Полторак, передает корреспондент УНН.
Так, на вопрос о том, почему он сегодня пришел в Администрацию Президента, Полторак ответил, что его "вызвал президент Украины".
Как сообщал УНН, накануне Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.
Ранее в понедельник подал в отставку председатель СБУ Василий Грицак.