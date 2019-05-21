Новым начальником Генштаба ВСУ назначено Руслана Хомчака

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.