Президент звільнив главу Генштабу Муженка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних Сил України. Про це йдеться в указі №301/2019, передає УНН.
"Звільнити Муженка Віктора Миколайовича з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України", - сказано у документі.
Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак подав заяву на ім'я Президента України Володимира Зеленського про свою відставку.
Раніше у відставку подав голова Служби безпеки України Василь Грицак.