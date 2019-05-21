Президент уволил главу Генштаба Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в указе №301/2019, передает УНН.
"Уволить Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в документе.
Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление на имя Президента Украины Владимира Зеленского о своей отставке.
Ранее в отставку подал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.