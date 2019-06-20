У Зеленського презентували концепцію Офісу Президента

Так, у команді Зеленського планують реформувати не лише матеріальний бік будівлі, але й ментальний - перетворити адміністрацію з рудимента радянської системи в сучасний європейський офіс Президента.

"Логіка нової структури така: перше – ми відходимо від назви "Адміністрація" і переходимо до терміну, який є більш сучасним та європейським "Офіс Глави держави". Друга позиція – ми перетворюємо Адміністрацію Президента з органу, який займався кураторством над різними державними інституціями і був паралельним Кабінету міністрів до органу, який буде забезпечувати аналітичну роботу Президента", - розповів заступник глави АП Руслан Рябошапка.

За його словами, нові директорати створять за певними галузями – вони будуть здійснювати аналіз політики і пропонуватимуть Президенту, яким чином можна впливати на ситуацію і вирішувати існуючі проблеми.

При цьому, Зеленський наголосив, що таким чином планує витрачати менше коштів з державного бюджету.

"В основному, це буде за рахунок грантів європейських організацій, що дає можливість нам збільшувати зарплати і не давати додаткове навантаження на бюджет", - пояснив глава АП Андрій Богдан.

Зеленському показали схему нового офісу, який буде розташований в Українському домі.

За словами архітектора Івана Юнакова, адміністрація займатиме два поверхи, це близько 8 тисяч квадратних метрів на 650 чоловік. Вони мають гарне освітлення, оскільки там панорамні вікна.

На питання Президента, чи все буде "по-сучасному", чи встановлені системи енергозбереження, його запевнили, що все так і буде.

У будівлі є актова зала на 500 осіб, там також планують створити коворкінг, де люди зможуть працювати над ідеями та спілкуватися зі спеціалістами, будь-якими робочими групами. Крім того, там є місце і для власного кафе.

Архітектор запропонував запустити біля будівлі фонтан з шоу, за яким щовечора спостерігали б люди.

Також Зеленському запропонували два варіанти знаходження кабінету – коли вікна виходять на Європейську площу або на Дніпро.

Президент відповів, що краще на Європейську площу, бо це символічно.

Представники команди погодились з ним, додавши, що таким чином також люди будуть знати, що він працює, оскільки ввечері будуть бачити світло з його вікна.

Зазначається, що новий офіс передбачає простір і відкритість – стіни будуть скляні, а інфраструктура доступна для людей з інвалідністю.

Богдан пообіцяв, що на все це ні копійки не буде витрачено з державного бюджету.

Нагадаємо, Володимир Зеленський утворив Офіс Президента.

Указом Глави держави АП буде реорганізовано, а також буде скорочена чисельність працівників.