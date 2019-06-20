Офіс Президента: якою буде структура, що замінить АП

Указом глави держави АП буде реорганізовано, а також буде скорочена чисельність працівників. Якою саме буде кількість працівників Офісу поки не відомо. Водночас Петро Порошенко свого часу довів граничну кількість штатних одиниць працівників АП до 428 осіб.

Відповідно до Указу Зеленського, «Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень».

Очолюватиме нову структуру Керівник Офісу Президента України.

Указом визначається така структуру Офісу Президента України:

Керівник Офісу Президента України;

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;

заступники Керівника Офісу Президента України;

Керівник Апарату Офісу Президента України;

Перший помічник Президента України;

помічники Президента;

радники Президента;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

представники Президента України;

Кабінет Президента України;

Кабінет Керівника Офісу Президента України;

Директорат з питань правової політики;

Директорат з питань зовнішньої політики;

Директорат з питань національної безпеки та оборони;

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

Директорат з питань економічної політики;

Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Директорат з питань інформаційної політики;

Департамент документального забезпечення;

Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;

Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

Департамент з питань звернень громадян;

Департамент доступу до публічної інформації;

Департамент управління персоналом;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент забезпечення зв’язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;

Режимно-секретний департамент.

Відповідно до Указу, перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність.

Штатний розпис Офісу Президента України затверджуватиметься Керівником Апарату Офісу Президента України.

Керівникові Офісу Президента України, можемо припустити, що мова йде про теперішнього главу АП Андрія Богдана, має подати у двотижневий строк проект Положення про Офіс Президента України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перший місяць з Зеленським: що вдалося зробити

А ось керівник Апарату Офісу Президента України має внести пропозиції щодо:

умов оплати праці працівників Офісу Президента України;

переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України.

Для того аби провести реорганізацію діючої Адміністрації Президент наказав створити відповідну комісію.

«Утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі — комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича», - йдеться в Указі.

Голова комісії має затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України.

Працівники АП будуть здійснювати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Офісу здійснюватиме Державне управління справами.

Як повідомляв УНН, Адміністрацію Президента України планується перенести в Український дім, розташований на Європейській площі. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею.