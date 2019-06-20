Офис Президента: какой будет структура, что заменит АП

Указом главы государства АП будет реорганизовано, а также будет сокращена численность работников. Каким именно будет количество работников Офиса пока не известно. В то же время Петр Порошенко в свое время довел предельное количество штатных единиц работников АП до 428 человек.

В соответствии с Указом Зеленского, “Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий”.

Возглавит новую структуру Руководитель Офиса Президента Украины.

Указом определяется такая структура Офиса Президента Украины:

Руководитель Офиса Президента Украины;

Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;

заместители Руководителя Офиса Президента Украины;

Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;

Первый помощник Президента Украины;

помощники Президента;

советники Президента;

Пресс-секретарь Президента Украины;

уполномоченные Президента Украины;

представители Президента Украины;

Кабинет Президента Украины;

Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины;

Директорат по вопросам правовой политики;

Директорат по вопросам внешней политики;

Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;

Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;

Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;

Директорат по вопросам экономической политики;

Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;

Директорат по вопросам информационной политики;

Департамент документального обеспечения;

Департамент по вопросам Государственного Протокола и церемониала;

Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;

Департамент по вопросам обращений граждан;

Департамент доступа к публичной информации;

Департамент управления персоналом;

Департамент информационных технологий;

Департамент обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;

Департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса Президента Украины;

Режимно-секретный департамент.

Согласно Указу, первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, непосредственно координирует их деятельность.

Штатное расписание Офиса Президента Украины будет утверждаться Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины.

Руководителю Офиса Президента Украины, можем предположить, что речь идет о нынешнем главу АП Андрея Богдана, должен подать в двухнедельный срок проект Положения о Офис Президента Украины.

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А вот руководитель Аппарата Офиса Президента Украины должен внести предложения по:

условиям оплаты труда работников Офиса Президента Украины;

перечню должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установление категорий должностей государственной службы в Аппарате Офиса Президента Украины.

Для того чтобы провести реорганизацию действующей Администрации Президент приказал создать соответствующую комиссию.

“Образовать комиссию по реорганизации Администрации Президента Украины (далее — комиссия по реорганизации), определив председателем этой комиссии заместителя Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины — Руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игоря Викторовича”, — говорится в Указе.

Председатель комиссии должен утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятий, связанных с реорганизацией Администрации Президента Украины.

Работники АП будут осуществлять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.

Финансовое и материально техническое обеспечения Офиса будет осуществлять Государственное управление делами.

Как сообщал УНН, Администрацию Президента Украины планируется перенести в Украинский дом, расположенный на Европейской площади. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.