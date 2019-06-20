Офис Президента: какой будет структура, что заменит АП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом решил реорганизовать Администрацию главы государства, превратив ее в Офис Президента. УНН публикует информацию о том, какой будет структура нового вспомогательного органа.
Указом главы государства АП будет реорганизовано, а также будет сокращена численность работников. Каким именно будет количество работников Офиса пока не известно. В то же время Петр Порошенко в свое время довел предельное количество штатных единиц работников АП до 428 человек.
В соответствии с Указом Зеленского, “Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий”.
Возглавит новую структуру Руководитель Офиса Президента Украины.
Указом определяется такая структура Офиса Президента Украины:
Руководитель Офиса Президента Украины;
Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;
заместители Руководителя Офиса Президента Украины;
Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
Первый помощник Президента Украины;
помощники Президента;
советники Президента;
Пресс-секретарь Президента Украины;
уполномоченные Президента Украины;
представители Президента Украины;
Кабинет Президента Украины;
Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины;
Директорат по вопросам правовой политики;
Директорат по вопросам внешней политики;
Директорат по вопросам национальной безопасности и обороны;
Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности;
Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации;
Директорат по вопросам экономической политики;
Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики;
Директорат по вопросам информационной политики;
Департамент документального обеспечения;
Департамент по вопросам Государственного Протокола и церемониала;
Департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград;
Департамент по вопросам обращений граждан;
Департамент доступа к публичной информации;
Департамент управления персоналом;
Департамент информационных технологий;
Департамент обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины;
Департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса Президента Украины;
Режимно-секретный департамент.
Согласно Указу, первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины, непосредственно координирует их деятельность.
Штатное расписание Офиса Президента Украины будет утверждаться Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины.
Руководителю Офиса Президента Украины, можем предположить, что речь идет о нынешнем главу АП Андрея Богдана, должен подать в двухнедельный срок проект Положения о Офис Президента Украины.
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А вот руководитель Аппарата Офиса Президента Украины должен внести предложения по:
условиям оплаты труда работников Офиса Президента Украины;
перечню должностей государственной службы, патронатной службы и должностей работников, выполняющих функции по обслуживанию, а также установление категорий должностей государственной службы в Аппарате Офиса Президента Украины.
Для того чтобы провести реорганизацию действующей Администрации Президент приказал создать соответствующую комиссию.
“Образовать комиссию по реорганизации Администрации Президента Украины (далее — комиссия по реорганизации), определив председателем этой комиссии заместителя Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины — Руководителя Главного департамента документального обеспечения Стасенко Игоря Викторовича”, — говорится в Указе.
Председатель комиссии должен утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятий, связанных с реорганизацией Администрации Президента Украины.
Работники АП будут осуществлять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.
Финансовое и материально техническое обеспечения Офиса будет осуществлять Государственное управление делами.
Как сообщал УНН, Администрацию Президента Украины планируется перенести в Украинский дом, расположенный на Европейской площади. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.