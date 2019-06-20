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Тридцять днів Зеленського: Президент переїжджає в Український дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Адміністрація Президента України переїде в Український дім, розташований на Європейській площі, та змінює назву. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею. Про це йдеться в відео, розміщеному на сторінці команди Володимира Зеленського у Facebook, передає УНН.

Тридцять днів Зеленського: Президент переїжджає в Український дім

"Ми сюди прийшли з концепцією реформування Адміністрації Президента: як матеріальної – приміщення тощо – так і реформа ментальна", - говорить на відео глава АП Андрій Богдан.

З його слів, основна ідея – перетворення АП в сучасний європейський офіс Президента України.

"Логіка нової структури, яка: по-перше, ми відходимо від назви Адміністрація Президента і переходимо до терміну, який є більш сучасним, більш європейським - "Офіс Глави держави", "Офіс Президента", – додав на відео заступник глави АП Руслан Рябошапка.

З його слів, друга позиція – перетворити АП з органу, що займається кураторством над різними державними інституціями, до органу, що забезпечуватиме аналітичну роботу Президента.

"Головна ідея – для чого місце, у якому ми знаходимось?" – запитав Зеленський на відео у голови АП Андрія Богдана. – "Для великого музею".

Також на записі архітектор показав Президенту і команді план будівлі нового Офісу – на Європейській площі, де зараз Український дім.

Президент також запропонував встановити у будівлі Starbucks.

"Ми знайшли концепцію, що ми ані копійки не будемо витрачати з державного бюджету", - додав Богдан, говорячи про переїзд і нову концепцію Українського дому.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Адміністрацію Президента можуть перемістити в Український дім, розташований у центрі Києва.

При цьому, Богдан заявляв, що у будівлі Адміністрації Президента, розташованій на вулиці Банковій, можуть відкрити музей державності.

Раніше Зеленський скаржився на незручне президентське крісло

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