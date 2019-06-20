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Тридцать дней Зеленского: Президент переезжает в Украинский дом

Киев • УНН

 • 51199 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Администрация Президента Украины переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади, и меняет название. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею. Об этом говорится в видео, размещенном на странице команды Владимира Зеленского в Facebook, передает УНН.

Тридцать дней Зеленского: Президент переезжает в Украинский дом

"Мы сюда пришли с концепцией реформирования Администрации Президента: как материальной - помещения и т.д. - так и реформа ментальная", - говорит на видео глава АП Андрей Богдан.

По его словам, основная идея - превращение АП в современный европейский офис Президента Украины.

"Логика новой структуры, во-первых, мы отходим от названия Администрация Президента и переходим к сроку, который является более современным, более европейским - "Офис Главы государства", "Офис Президента", - добавил на видео заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

По его словам, вторая позиция - превратить АП из органа, который курирует над различными государственными институтами, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу Президента.

"Главная идея - для чего место, в котором мы находимся?" - спросил Зеленский на видео в главы АП Андрея Богдана. - "Для большого музея".

Также на записи архитектор показал Президенту и команде план здания нового Офиса - на Европейской площади, где Украинский дом.

Президент также предложил установить в здании Starbucks.

"Мы нашли концепцию, мы ни копейки не будем тратить из государственного бюджета", - добавил Богдан, говоря о переезде и новую концепцию Украинского дома.

Напомним, ранее появилась информация, что Администрацию Президента могут переместить в Украинский дом, расположенный в центре Киева.

При этом, Богдан заявлял, что в здании Администрации Президента, расположенной на улице Банковой, могут открыть музей государственности.

Ранее Зеленский жаловался на неудобное президентское кресло.

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