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Адміністрацію Президента можуть перемістити в Український дім

Адміністрацію Президента можуть перемістити в Український дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Адміністрацію Президента можуть перемістити в Український дім, розташований у центрі Києва. Про це повідомила у Facebook журналіст, мистецтвознавець, співробітниця Музею історії міста Києва Катерина Липа, передає УНН.

"Зезидент хоче перемістити свою адміністрацію в Український Дім. При чому, забрати поверхи Музею історії міста Києва та репетиційну базу ансамблю "Київські солісти", а базар на нижніх поверхах залишити... Сьогодні приходили люди з архітектурного бюро 33BY, яке вочевидь отримало замовлення на перепланування, фоткали краєвид з вікон. Казали, що офіційне рішення буде за пару днів", - написала Липа.

Нагадаємо, заступник глави Адміністрації Президента України Юрій Костюк розповів, що в Адміністрації Президента ще досі шукають новий офіс для переїзду з Банкової у Києві.

Раніше Зеленський скаржився на незручне президентське крісло

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