В АП підтвердили, що шукають новий офіс

Костюк зазначив, співробітники Адміністрації президента шукають новий офіс, який буде відповідати їх основним потребам – це бюджетність та необхідні норми безпеки.

"Тому що, чесно скажу, дуже важко працювати в цій будівлі, це правда. Ми виступали на iForum і відчули контраст… Я говорив…що це зробити буде дуже важко. Нам тоді (після оголошення результатів виборів – ред.) говорили, що це практично неможливо. Але коли ми тут провели чотири дні, ми зрозуміли, що будь-які складнощі, які є, ми повинні подолати — і переїхати звідси", - сказав Костюк.

Він додав, що офіс на Банковій схожий на суміш університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного.

"Ще бентежить, що майже всюди зашторені вікна. І проблеми з wi-fi. Це теж через безпеку, але завжди прикриватися словом безпека не можна. У XXI-му столітті можна вже щось придумати, щоб був нормальний інтернет",- розповів Костюк.

Як повідомляв УНН, Зеленський призначив нових заступників глави АП.