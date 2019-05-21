Зеленський призначив нових заступників глави АП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника глави Адміністрації Президента і низку заступників глави АП. Про це йдеться у відповідних указах Президента, передає УНН.
Так, указом №306/2019 Трофімова Сергія Володимировича призначено першим заступником глави Адміністрації Президента України.
Указом №307/2019 призначено Костюка Юрія Юрійовича заступником глави Адміністрації Президента України.
Указом №308/2019 заступником глави АПУ призначено Рябошапку Руслана Георгійовича.
Указом №309/2019 заступником глави АП призначено Зеркаль Олену Володимирівну.
Указом №310/2019 заступником глави АП призначено Тимошенка Кирила Владленовича.
Як повідомляв УНН, Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана.
Своїм першим помічником Зеленський призначив Сергія Шефіра.