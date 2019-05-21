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Олену Зеркаль призначено заступником глави АП

Олену Зеркаль призначено заступником глави АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Заступниця Міністра закордонних справ Олена Зеркаль відтепер стала заступником глави Адміністрації Президента. Відповідний Указ виданий Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.

“Призначити Зеркаль Олену Володимирівну Заступником Глави Адміністрації Президента України”, — йдеться в Указі № 309/2019.

На посаді заступника глави зовнішньополітичного відомства Зеркаль здебільшого займалася питаннями участі у міжнародних судах. Зокрема очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі.

Нагадаємо, раніше главу Адміністрації президента Андрія Богдана.

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