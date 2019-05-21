Олену Зеркаль призначено заступником глави АП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Заступниця Міністра закордонних справ Олена Зеркаль відтепер стала заступником глави Адміністрації Президента. Відповідний Указ виданий Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
“Призначити Зеркаль Олену Володимирівну Заступником Глави Адміністрації Президента України”, — йдеться в Указі № 309/2019.
На посаді заступника глави зовнішньополітичного відомства Зеркаль здебільшого займалася питаннями участі у міжнародних судах. Зокрема очолювала українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі.
Нагадаємо, раніше главу Адміністрації президента Андрія Богдана.