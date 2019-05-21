Елена Зеркаль назначена заместителем главы АП

"Назначить Зеркаль Елену Владимировну Заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в Указе № 309/2019.

В должности заместителя главы внешнеполитического ведомства Зеркаль в основном занималась вопросами участия в международных судах. В частности возглавляла украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.

Напомним, ранее глава Администрации президента Андрея Богдана .