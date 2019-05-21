Зеленський призначив Шефіра своїм першим помічником
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником, передає УНН із посиланням на указ №305/2019.
"Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником Президента України", - йдеться в документі.
Раніше Президент України Володими Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня.
Іншим своїм Указом Президент України звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.