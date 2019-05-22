Зеленський поскаржився на незручне президентське крісло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поскаржився на незручне президентське крісло. Відповідний момент зафіксований у відео, яке опублікувала команда Зеленського на YouTube, передає УНН.
Так, відео розповідає про те, як пройшов перший робочий день Президента. У ньому є момент, коли новий Глава держави вперше заходить у свій кабінет і сідає у президентське крісло.
"Незручно", - поскаржився Зеленський.
Після цього Президент нагадав про своє бажання переїхати з будівлі АП.
"Я от дивлюсь і думаю: так а коли ми переїжджаємо?", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує відмовитись від будівлі Адміністрації Президента і кортежів Глави держави.