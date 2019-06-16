У будівлі АП може з'явитися музей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У будівлі адміністрації президента (АП) України, що розташована на вулиці Банковій, можуть відкрити музей державності. Про це в неділю повідомив глава АП Андрій Богдан в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Ми розглядаємо варіант створити в будинку на Банковій музей української державності. Адже такого музею в Україні немає", - сказав Богдан.
За його словами, команда президента Зеленського розглядає й інші варіанти подальшої долі будівлі.
"Можна, звичайно, продати будинок, а гроші повернути в бюджет", - припустив він.
"Ми плануємо створити з адміністрації президента організацію, де будуть знаходитися вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори", - зазначив Богдан.
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Безпосередньо адміністрація буде перебувати в іншому місці. "Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення", - заявив Богдан, додавши, що це має бути відкритий простір для роботи, "зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України".
Нагадаємо, ще до вступу на посаду президента Зеленський пообіцяв перенести адміністрацію глави держави в інше місце.
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Як інформував УНН, заступник глави Адміністрації Президента України Юрій Костюк розповів, що в Адміністрації Президента ще досі шукають новий офіс для переїзду з Банкової у Києві.
Раніше Зеленський скаржився на незручне президентське крісло.