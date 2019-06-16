В здании АП может появиться музей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В здании администрации президента (АП) Украины, которое расположено на улице Банковая, могут открыть музей государственности. Об этом в воскресенье сообщил глава АП Андрей Богдан в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Мы рассматриваем вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет”, — сказал Богдан.
По его словам, команда президента Зеленского рассматривает и другие варианты дальнейшей судьбы здания.
“Можно, конечно, продать дом, а деньги вернуть в бюджет”, — предположил он.
“Мы планируем создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы”, — отметил Богдан.
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Непосредственно администрация будет находиться в другом месте. “Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение”, — заявил Богдан, добавив, что это должно быть открытое пространство для работы, “со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины”.
Напомним, еще до вступления в должность президента Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место.
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Как информировал УНН, заместитель главы Администрации Президента Украины Юрий Костюк рассказал, что в Администрации Президента еще до сих пор ищут новый офис для переезда с Банковой в Киеве.
Ранее Зеленский жаловался на неудобное президентское кресло.