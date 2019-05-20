Порошенко показав, куди з’їхав з Банкової
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. П'ятий Президент України Петро Порошенко у Twitter повідомив, що з Банкової переїхав до прозорого офісу, передає УНН.
"Переїхав до прозорого офісу", - написав Порошенко, оприлюднивши фото з офісу.
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Крім того, він повідомив, що зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.
Переїхав до прозорого офісу.
Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk