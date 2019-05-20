Порошенко втратив статус мільярдера на посаді Президента - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. П'ятий Президент України Петро Порошенко втратив статус мільярдера незабаром після його обрання в червні 2014 року. Чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% до 705 мільйонів доларів, передає УНН, посилаючись на індекс Bloomberg Billionaires.
Найцінніший актив Порошенка - компанія "Roshen", за оцінкою видання. Він заснував компанію в 1996 році, об'єднавши півдюжини виробників шоколаду, печива і тортів, ставши найбільшим в Україні кондитером і великим гравцем цієї галузі в регіоні, маючи фабрики в Росії, Литві та Угорщині.
Обсяг виробництва "Roshen", який перевищував 400 тис. тонн в 2012 році, знизився на 25% протягом наступних двох років після того, як продукція компанії була заборонена в Росії.
Серед інших активів Порошенка Bloomberg назвав: банк, телевізійний канал, страхову компанію і кілька сільськогосподарських і харчових підприємств. Під час передвиборної агітації Порошенко пообіцяв продати "Roshen". Замість цього він передав свою частку сліпому трасту в січні 2016 року.
Але інші заможні українці, за оцінками видання, втратили ще більше грошей за цей період. За оцінками видання, власний капітал власника найбільшого промислового конгломерату країни, найбагатшої людини в Україні Ріната Ахметова, впав більш ніж на 50% до 5,5 мільярда доларів.
Як повідомляв УНН, минулого року Порошенко отримав понад 1,5 млрд грн доходу.