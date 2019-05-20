Порошенко показал, куда съехал с Банковой
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко в Twitter сообщил, что с Банковой переехал в прозрачный офис, передает УНН.
"Переехал в прозрачный офис", - написал Порошенко, обнародовав фото из офиса.
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Кроме того, он сообщил, что встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.
Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.
Как сообщал УНН, ранее в этот день Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.
Переехал в прозрачного офиса.
Встретился с добрыми друзьями Украина - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk