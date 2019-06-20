В Зеленского презентовали концепцию Офиса Президента

Так, в команде Зеленского планируют реформировать не только материальную сторону здания, но и ментальную - превратить администрацию из рудимента советской системы в современный европейский офис Президента.

"Логика новой структуры такова: первое - мы отходим от названия "Администрация" и переходим к термину, который является более современным и европейским "Офис Главы государства". Вторая позиция - мы превращаем Администрацию Президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами и был параллельным Кабинету министров в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу Президента", - рассказал заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

По его словам, новые директораты создадут по определенным отраслям - они будут осуществлять анализ и предлагать Президенту, каким образом можно влиять на ситуацию и решать существующие проблемы.

При этом, Зеленский отметил, что таким образом планирует тратить меньше средств из государственного бюджета.

"В основном, это будет за счет грантов европейских организаций, что позволяет нам увеличивать зарплаты и не давать дополнительную нагрузку на бюджет", - пояснил глава АП Андрей Богдан.

Зеленскому показали схему нового офиса, который будет расположен в Украинском доме.

По словам архитектора Ивана Юнакова, администрация будет занимать два этажа, это около 8000 квадратных метров на 650 человек. Они имеют хорошее освещение, поскольку там панорамные окна.

На вопрос Президента, будет ли все "по-современному", установлены ли системы энергосбережения, его заверили, что все так и будет.

В здании есть актовый зал на 500 человек, там также планируют создать коворкинг, где люди смогут работать над идеями и общаться со специалистами, любыми рабочими группами. Кроме того, там есть место и для собственного кафе.

Архитектор предложил запустить у здания фонтан с шоу, за которым каждый вечер наблюдали бы люди.

Также Зеленскому предложили два варианта нахождения кабинета - когда окна выходят на Европейскую площадь или на Днепр.

Президент ответил, что лучше на Европейскую площадь, потому что это символично.

Представители команды согласились с ним, добавив, что таким образом также люди будут знать, что он работает, поскольку вечером будут видеть свет из его окна.

Отмечается, что новый офис предполагает пространство и открытость - стены будут стеклянные, а инфраструктура доступна для людей с инвалидностью.

Богдан пообещал, что на все это ни копейки не будет потрачено из государственного бюджета.

Напомним, Владимир Зеленский создал Офис Президента.

Указом Главы государства АП будет реорганизовано, а также будет сокращена численность работников.