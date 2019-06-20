Зеленський утворив Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив Офіс Президента замість існуючої Адміністрації Президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідний Указ глави держави.
“Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України.
Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.
Офіс Президента України очолює Керівник Офісу Президента України”, — йдеться в Указі № 417/2019.
Також документом встановлено структур Офісу Президента:
Керівник Офісу Президента України;
Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
заступники Керівника Офісу Президента України;
Керівник Апарату Офісу Президента України;
Перший помічник Президента України;
помічники Президента;
радники Президента;
Прес-секретар Президента України;
уповноважені Президента України;
представники Президента України;
Кабінет Президента України;
Кабінет Керівника Офісу Президента України.
Також ряд Директоратів за різними напрямками та Режимно-секретний департамент.
Створюється також комісія з реорганізації Адміністрації Президента. Головою комісії призначається заступник Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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