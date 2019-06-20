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Зеленський утворив Офіс Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський утворив Офіс Президента замість існуючої Адміністрації Президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідний Указ глави держави.

Зеленський утворив Офіс Президента

“Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Офіс Президента України очолює Керівник Офісу Президента України”, — йдеться в Указі № 417/2019.

Також документом встановлено структур Офісу Президента:
Керівник Офісу Президента України;
Перший заступник Керівника Офісу Президента України;
заступники Керівника Офісу Президента України;
Керівник Апарату Офісу Президента України;
Перший помічник Президента України;
помічники Президента;
радники Президента;
Прес-секретар Президента України;
уповноважені Президента України;
представники Президента України;
Кабінет Президента України;
Кабінет Керівника Офісу Президента України.

Також ряд Директоратів за різними напрямками та Режимно-секретний департамент.

Створюється також комісія з реорганізації Адміністрації Президента. Головою комісії призначається заступник Керівника Апарату Адміністрації Президента України — Керівника Головного департаменту документального забезпечення Ігор Стасенко.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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