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Зеленский создал Офис Президента

Киев • УНН

 • 57712 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующий Указ главы государства.

Зеленский создал Офис Президента

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины.

Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины", - говорится в Указе № 417/2019.

Также документом установлено структур Офиса Президента:
Руководитель Офиса Президента Украины;
Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;
заместители Руководителя Офиса Президента Украины;
Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
Первый помощник Президента Украины;
помощники Президента;
советники Президента;
Пресс-секретарь Президента Украины;
уполномоченные Президента Украины;
представители Президента Украины;
Кабинет Президента Украины;
Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины.

Также ряд директоратов по разным направлениям и режимно-секретный департамент.

Создается также комиссия по реорганизации Администрации Президента. Председателем комиссии назначается заместитель Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины - Руководителя Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинские Национальные Новости

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