Зеленский создал Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал Офис Президента вместо существующей Администрации Президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующий Указ главы государства.
"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:
1. Образовать Офис Президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации Президента Украины.
Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.
Офис Президента Украины возглавляет Руководитель Офиса Президента Украины", - говорится в Указе № 417/2019.
Также документом установлено структур Офиса Президента:
Руководитель Офиса Президента Украины;
Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины;
заместители Руководителя Офиса Президента Украины;
Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины;
Первый помощник Президента Украины;
помощники Президента;
советники Президента;
Пресс-секретарь Президента Украины;
уполномоченные Президента Украины;
представители Президента Украины;
Кабинет Президента Украины;
Кабинет Руководителя Офиса Президента Украины.
Также ряд директоратов по разным направлениям и режимно-секретный департамент.
Создается также комиссия по реорганизации Администрации Президента. Председателем комиссии назначается заместитель Руководителя Аппарата Администрации Президента Украины - Руководителя Главного департамента документального обеспечения Игорь Стасенко.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.