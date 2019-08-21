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На першому засіданні ВРУ розглянуть законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто

На першому засіданні ВРУ розглянуть законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто

Київ • УНН

 • 15644 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський внесе законопроект про відтермінування штрафів за нерозмитнені автомобілі для розгляду на першому засіданні Верховної Ради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Президента України.

“...Наразі цей законопроект є пріоритетним, і він буде знову внесений для розгляду на першому ж засіданні парламенту нового скликання. Верховна Рада має підтримати законопроект, і штрафні санкції будуть відтерміновані”, — пояснив ситуацію Руслан Рябошапка.

За його словами, застосування штрафних санкцій планують відкласти на три місяці. За цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановлення пропорційних штрафних санкцій у разі порушення законодавства.

Чиновники провели нараду з представниками автомобілістів і знайшли порозуміння щодо шляхів вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів. Учасники наради мають намір конструктивно працювати над встановленням прозорих і дієвих правил та санкцій за їхнє порушення з урахуванням дотримання належних екологічних стандартів.

“За різними оцінками, на сьогодні в Україні налічується близько 800 тисяч нерозмитнених автомобілів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України вніс до парламенту законопроект, яким пропонує відтермінувати штраф для нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

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