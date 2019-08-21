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На первом заседании ВРУ рассмотрят законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто

Киев  •  УНН

 • 15639 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили для рассмотрения на первом заседании Верховной Рады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

“... Сейчас этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены”, — пояснил ситуацию Руслан Рябошапка.

По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей и установление пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

Чиновники провели совещание с представителями автомобилистов и нашли понимание относительно путей решения проблемы нерастаможенных автомобилей. Участники совещания намерены конструктивно работать над установлением прозрачных и эффективных правил и санкций за их нарушение с учетом соблюдения надлежащих экологических стандартов.

“По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тысяч нерастаможенных автомобилей”, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает отсрочить штраф для нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией.

Украинские Национальные Новости

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