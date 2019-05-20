Зеленський заявив, що президентом нині став кожен українець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Новообраний Президент України заявив, що склавши присягу він став президентом разом із усіма українцями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
“Кожен з нас президент — не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців... Щойно не тільки я приймав присягу — кожен з нас поклав руку на Конституцію і присягнув на вірність Україні. Кожен з нас на своєму місці зможе зробити все для розвитку України. Європейська країна починається з кожного”, — зазначив Зеленський.
За його словами, нинішня зміна влади — це шанс для кожного українця, але й відповідальність, оскільки, як і президент, кожен громадянин несе відповідальність за Україну.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.