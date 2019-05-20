Зеленский заявил, что президентом сейчас стал каждый украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины заявил, что приняв присягу он стал президентом вместе со всеми украинском. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю инаугурации с трибуны Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Каждый из нас президент - не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев... Только не я принимал присягу - каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украине. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого", - отметил Зеленский.
По его словам, нынешняя смена власти - это шанс для каждого украинца, но и ответственность, поскольку, как и президент, каждый гражданин несет ответственность за Украину.
Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.