Зеленский заявил, что президентом сейчас стал каждый украинец

"Каждый из нас президент - не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев... Только не я принимал присягу - каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украине. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого", - отметил Зеленский.

По его словам, нынешняя смена власти - это шанс для каждого украинца, но и ответственность, поскольку, как и президент, каждый гражданин несет ответственность за Украину.

Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.