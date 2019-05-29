Зеленський призначив начальника Служби безпеки Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив заступником начальника Управління — начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України Максима Донця. Про це йдеться в указі №337/2019, передає УНН.
"Призначити Донця Максима Андрійовича заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - сказано в документі.
Нагадаємо, на початку травня п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України.
Новим начальником Управління державної охорони України призначено Олексія Оцерклевича.