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Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі Президента №179/2019, передає УНН.

"Звільнити ФЕДОРОВА Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, опубліковано указ Президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Також нагадаємо, що Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні і призначив на його місце Євгенія Цимбалюка.

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