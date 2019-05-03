Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі Президента №179/2019, передає УНН.
"Звільнити ФЕДОРОВА Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління – начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, опубліковано указ Президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.
Також нагадаємо, що Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні і призначив на його місце Євгенія Цимбалюка.