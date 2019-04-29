Президент замінив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні і призначив на його місце Євгенія Цимбалюка. Про це йдеться у відповідних указах Президента, передає УНН.
"Звільнити ПРОКОПЧУКА Ігоря Васильовича з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в указі №174/2019.
Указом №175/2019 Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні призначено Євгенія Цимбалюка.
"Призначити ЦИМБАЛЮКА Євгенія Вікторовича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - зазначено в указі.
Нагадаємо, Ігор Прокопчук очолював делегацію України для участі в переговорах у рамках Форуму ОБСЄ у січні цього року.