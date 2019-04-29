Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106519 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110535 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114160 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142419 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115158 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130356 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

Президент заменил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене

Киев  •  УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и назначил на его место Евгения Цимбалюка. Об этом говорится в соответствующих указах Президента, передает УНН.

"Уволить ПРОКОПЧУКА Игоря Васильевича с должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе №174/2019.

Указом №175/2019 Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене назначен Евгений Цымбалюк.

"Назначить ЦИМБАЛЮКА Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе.

Напомним, Игорь Прокопчук возглавлял делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ в январе этого года.

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