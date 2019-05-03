Порошенко уволил начальника Службы безопасности Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится в указе Президента №179/2019, передает УНН.
"Уволить ФЕДОРОВА Юрия Витальевича с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, опубликован указ Президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Также напомним, что Порошенко уволил Игоря Прокопчука с должности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене и назначил на его место Евгения Цимбалюка.