Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины", - сказано в документе.

Напомним, в начале мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с должности заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

Новым начальником Управления государственной охраны Украины назначен Алексей Оцерклевич.