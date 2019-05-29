Президент звільнив Гелетея з посади начальника УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони України. Про це йдеться в указі №333/2019, передає УНН.
"Звільнити Гелетея Валерія Вікторовича з посади начальника Управління державної охорони України", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, начальник Служби державної охорони України Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.
Нагадаємо, у 2014 році Гелетей був призначений начальником управління Державної охорони п'ятим президентом України Петром Порошенком.
Також нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленського призначив Данилюка секретарем РНБО.