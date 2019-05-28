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Президент призначив Данилюка секретарем РНБО

Президент призначив Данилюка секретарем РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в президентському указі №327/2019 від 28 травня, передає УНН.

"Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі Президента.

Нагадаємо, Данилюк заявляв, що РНБО оновить не лише склад, але й формат роботи.

Раніше Данилюк пояснив затягування Зеленського з кадровими призначеннями.

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