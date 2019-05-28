Президент призначив Данилюка секретарем РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України, свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в президентському указі №327/2019 від 28 травня, передає УНН.
"Призначити Данилюка Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі Президента.
Нагадаємо, Данилюк заявляв, що РНБО оновить не лише склад, але й формат роботи.
Раніше Данилюк пояснив затягування Зеленського з кадровими призначеннями.