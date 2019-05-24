Данилюк пояснив затягування Зеленського з кадровими призначеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затягував з кадровими призначеннями, бо вони "не вирішать ключові проблеми в країні". Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив радник Президента України Олександр Данилюк, передає УНН.
За його словами, команда Зеленського більше працювала у напрямку "ключових змін, реформ, які важливі зараз для країни".
"І саме над цим ми працювали, і в нас зараз заготовлені ці рішення. А кадрові призначення, якісь там інші укази Президента – вони не вирішать ключові проблеми в країні. Вони формують команду, яка здатна зараз і потім ці проблеми вирішувати. Саме цим займається президент Зеленський", - заявив Данилюк.
Як повідомляв УНН, в команді Президента України Володимира Зеленського розглядають кандидатуру Олександра Данилюка на посаду секретаря РНБО.
Наразі ведуться перемовини щодо призначення Данилюка секретарем РНБО.
Також нагадаємо, що 21 травня Президент України Володимир Зеленський здійснив перші кадрові призначення.