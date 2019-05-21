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У Президента розглядають кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО

У Президента розглядають кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента розглядає кандидатуру Олександра Данилюка на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна", передає кореспондент УНН.

"Щодо Олександра Данилюка – так, дійсно, він розглядається на посаду голови (секретаря – ред.) РНБО, проте чи буде прийнята ця кандидатура Президентом, остаточно невідомо", - зазначив Богдан.

За його словами, Олександр Данилюк є одним з кандидатів на посаду секретаря РНБО.

При цьому він додав, що особисто вважає Данилюка гідним фахівцем, який може провести необхідні реформи в сфері оборони, закупок озброєння і саме в менеджерських рішеннях. На думку команди Президента, цей орган має очолити саме не кадровий військовий, але людина, яка користується довірою у міжнародних експертів і здатна впровадити максимально якісні зміни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

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