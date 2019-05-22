Данилюк прокоментував свої перспективи стати секретарем РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Наразі ведуться перемовини щодо призначення Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це заявив сам Данилюк в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Дійсно, такі перемовини ведуться, просто є формальності, які треба уточнити. Крім цього, ми обговорюємо бачення роботи РНБО. Я бачу його трохи ширше, ніж було останніми роками. Я вважаю, що особливо зараз дуже важливо, щоб РНБО відігравала роль центру стабільності і розробляла з членами Кабміну вирішення тих питань, які зараз стоять перед країною", - зазначив Данилюк.
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Як повідомляв УНН, у Президента розглядають кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО.