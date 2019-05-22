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У Зеленського розповіли, хто може стати новим лідером "Слуги народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Лідером партії "Слуга народу" може стати Дмитро Разумков. Таку думку висловив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка, передає УНН.

Рябошапка зазначив, що партію мав очолювати Іван Баканов, але він отримав іншу посаду - заступника голови Служби безпеки України.

"... очевидно, що лідер зміниться. Я думаю, що Дмитро Разумков, можливо очолить виборчий список", - сказав заступник Глави АП.

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Він також висловив припущення, що Разумков стане новим лідером "Слуги народу".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

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