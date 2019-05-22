Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив І.Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження №316/2019, опубліковане на сайті АП.
"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.
Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві.
З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ "Студія Квартал-95".
Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.