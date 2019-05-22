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Зеленський призначив Баканова першим заступником Голови СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив І.Баканова першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження №316/2019, опубліковане на сайті АП.

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві.

З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ "Студія Квартал-95".

Нагадаємо, Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента у Кабміні.

Українські Національні Новини

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