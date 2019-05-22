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Зеленський призначив представника Президента у Кабміні

Зеленський призначив представника Президента у Кабміні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником Президента України у Кабінеті Міністрів України. Про це йдеться в указі № 314/2019, передає УНН.

“Призначити Геруса Андрія Михайловича Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України”, — йдеться в тексті документу.

Андрій Герус під час виборчої кампанії значився як експерт команди Володимира Зеленського з питань енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольного регулювання.

З 2014 року був членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЄКП). У 2015 році звільнився за власним бажанням.

Герус є виконавчим директором ТОВ "Конкорд Капітал".

Раніше Президент України Володимир Зеленський призначив Главою Адміністрації Президента України Андрія Богдана.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 21 травня.

Іншим своїм Указом Президент України звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

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