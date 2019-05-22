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Понад 70% українців підтримують розпуск ВР і проведення виборів – опитування

Понад 70% українців підтримують розпуск ВР і проведення виборів – опитування

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Більш ніж 70% опитаних українців підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів Верховної Ради України. Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

"Більше 70% респондентів підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів Верховної Ради. Найвищий рівень підтримки – на Півдні та Сході (більше 80%). Поряд з цим в інших макрорегіонах за розпуск ВРУ не менше 60% опитаних", - йдеться в повідомленні.

Дані показують, що певна відмінність у ставленні до проведення дострокових виборів спостерігається серед прихильників БПП Солідарність, більшість яких – проти цієї ініціативи.

Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. За "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5%, БПП Солідарність – 8,8%, "Батьківщину" – 7,3%, партію "Сила та честь" І.Смешка – 5,1%, партію С.Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію О.Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%. Рейтинг інших партій – менш ніж 3%.

"Партія "Слуга народу" – лідер в усіх макрорегіонах. "Опозиційна платформа – За життя" та "Опозиційний блок" мають міцні позиції у південно-східних областях. Інші партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних", - сказано в опитуванні.

Також дані опитування показують, що 58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили.

"Запит на "традиційні партії" відносно вищий серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді. Водночас навіть тут від 24 до 40% готові віддати свої голоси "новим" політичним проектам", - зазначено в опитуванні.

Довідка. Опитування проводилося 16-21 травня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування — населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,2%.

Нагадаємо, пропорційна виборча система з закритими списками має найнижчий рейтинг підтримки суспільства та не менш корупціогенна, ніж мажоритарна.

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