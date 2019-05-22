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Более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов — опрос

Более 70% украинцев поддерживают роспуск ВР и проведение выборов — опрос

Киев  •  УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Более 70% опрошенных украинцев поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады. Самый высокий уровень поддержки - на Юге и Востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск ВРУ не менее 60% опрошенных", - говорится в сообщении.

Данные показывают, что определенная разница в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП Солидарность, большинство которых - против этой инициативы.

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 10,5%, БПП Солидарность - 8,8%, "Батькивщину" - 7,3%, партию "Сила и честь" И.Смешко - 5,1%, партию С.Вакарчука - 4 , 6%, Радикальная партия О.Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг других партий - менее 3%.

"Партия "Слуга народа" - лидер во всех макрорегионах. "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, сохраняют шансы на попадание в парламент - в центрально-западных" , - говорится в опросе.

Также данные опроса показывают, что 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы.

"Запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам", - говорится в опросе.

Справка. Опрос проводился 16-21 мая 2019 года в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса - население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Напомним, пропорциональная избирательная система с закрытыми списками имеет самый низкий рейтинг поддержки общества но не менее коррупциогенных, чем мажоритарная.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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