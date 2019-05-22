Пропорційна система з закритими списками має найнижчу підтримку суспільства - Айвазовська

"Законопроекту "Про вибори народних депутатів" від Президента нема досі, тому широким залишається лише погляд здивування. Пропорційна система з закритими списками має найнижчий рейтинг підтримки суспільства та не менш корупціогенна, ніж мажоритарна", - вказала вона.

З її слів, при мажоритарній системі політична корупція менш елітарна.

"Коли б законопроект не був поданий, регламент вже порушено, а будь-які дії щодо виборчого законодавства не можна називати реформою. Нею є виборчі права щодо різних груп громадян, невідворотність покарання та пропорційність санкцій, а також конкурентна виборча система, якою є пропорційна з відкритими списками", - зазначила експерт.

Айвазовська додала також, що про імперативний мандат ще гірша історія.

"Закон про партійну диктатуру" (ЗУ “Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі) було визнано неконституційним Рішенням КСУ у 2017 році (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) від 21 грудня 2017 року № 3-р/2017)", - нагадала експерт.

Вона розповіла, що у мотивувальній частині рішення зазначалося, що зі змісту присяги народного депутата України та статей 79–81, 84 Основного Закону України випливає принцип вільного депутатського мандата, згідно з яким народний депутат України бере на себе зобов’язання виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, тобто під час здійснення депутатських повноважень представляти увесь український народ.

"З логіки рішення КСУ чітко зрозуміло, що голосування проти лінії партії/фракції не суперечуть Конституції. Тож, застосовувати норму про імперативний мандат в частині партійної заангажованості можна лише на основі Конституції у випадку невходження, або виходу зі складу фракцій, втім, на основі закону, якого нема. Тож, застосована вже практика щодо окремих депутатів, зокрема, Миколи Томенка, оскаржується в Європейському Суді з прав людини", - зазначила вона.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Арешонков повідомив, що у змінах до чинного закону "Про вибори народних депутатів України", питання про що пропонується розглянути на скликаному на сьогодні позачерговому засіданні Верховної Ради і що мали підготовити впродовж ночі, пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар'єру до 3%.

Народний депутат Борислав Береза також додав, що пропонується дозволити участь у виборах блоків.