У Раді хочуть знизити прохідний бар'єр для партій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Верховній Раді України хочуть прийняти новий закон про вибори, згідно якого буде запроваджена пропорційна виборча система, знижений прохідний бар'єр для партій до 3% та дозволена участь у виборах блоків. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат Борислав Береза, передає УНН.
"Маленький інсайд. У ВР з'явилися сили, які намагаються продавити прийняття нового закону про вибори. І начебто голоси є. Три головні пункти: прибирається мажоритарка, знижується прохідний бар'єр до 3% та дозволяються блоки", - написав Береза.
Він додав, що поки не зрозуміло чи будуть виборчі списки партій відкритими.
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Нагадаємо, у разі ймовірного розпуску Верховної Ради України в Центральній виборчій комісії готові до проведення дострокових парламентських виборів.