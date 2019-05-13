У Раді хочуть знизити прохідний бар'єр для партій

"Маленький інсайд. У ВР з'явилися сили, які намагаються продавити прийняття нового закону про вибори. І начебто голоси є. Три головні пункти: прибирається мажоритарка, знижується прохідний бар'єр до 3% та дозволяються блоки", - написав Береза.

Він додав, що поки не зрозуміло чи будуть виборчі списки партій відкритими.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інавгурація Зеленського: погоджувальна рада відбулась – питання залишились



Нагадаємо, у разі ймовірного розпуску Верховної Ради України в Центральній виборчій комісії готові до проведення дострокових парламентських виборів.