Інавгурація Зеленського: погоджувальна рада відбулась – питання залишились

"Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. І, я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України", - зазначив спікер ВР Андрій Парубій.

За його словами, станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов щодо інавгурації, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.

При цьому він не назвав конкретного дня, коли парламентарі зможуть розглянути постанови.



Така позиція не сподобалась представнику міжфракційного об’єднання "За Зеленського" Віталію Купрію, а також нардепові Надії Савченко.



Вони вимагали призначення інавгурації на 19 травня. Савченко виступила з різкою промовою, а Купрій подарував спікеру наручники. Після чого Парубій заявив, що нардепи можуть залишити засідання погоджувальної ради, адже своїми діями вони дискредитують парламент та Зеленського.



Пізніше Купрій пояснив свої дії.



"Нещодавно я отримав додаткову інформацію про те, що БПП і НФ розіграють сценарій як затягнути інаугурацію новообраного Президента Зеленського. Мета очевидна — не дати йому розпустити парламент і ще півроку грабувати країну! Щойно разом із нардепом Надією Савченко ми виступили на погоджувальній нараді у ВР проти підступного плану, за реалізацію якого відповідає Андрій Парубій. Щоб запобігти негативному для України сценарію я вручив Парубію кайданки. Символічно, але це має стати реальністю якщо інаугурація не буде призначена на 19 травня!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.



Надія Савченко, після емоційного виступу на погоджувальній раді. Записала відеозвернення до нардепів.



"Я прошу вас проголосувати за інавгурацію найшвидшим терміном 19, 20 числа для того, щоб можна було новому Президенту реалізувати ті процеси по обміну всіх на всіх, на які не спромігся попередній Президент Порошенко", - сказала Савченко. При цьому вона закликала депутатів не боятися втратити владу.



Чи справді нардепи планують затягувати? Поки не відомо. Однозначно проти призначення інавгурації на 19 травня виступила фракція Народного фронту. Свою позицію нардепи пояснили, що це день скорботи – День пам’яті жертв політичних репресій.

Активно підтримують дату проведення інавгурації 19 травня нардепи з фракції "Самопоміч". Таку позиції вони висловили за два дні тому перед партійним з’їздом, що відбувся у Києві.



Тоді голова парламентської фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк сказав: "Є безсенсовним цього не підтримувати".

За його словами, новообраний президент Володимир Зеленський отримав довіру виборців давши обіцянки народові і слід дати йому можливість почати виконувати ці обіцянки, як найшвидше.

А ось фракції БПП, "Батьківщина", "Відродження" та група "Воля народу" на погоджувальній раді зайняли радше вичікувальну позицію – фракції підтримують ту дату, як консолідує парламент. Радикали на чолі з Олегом Ляшком, традиційно підтримали активні дії, однак не назвавши дати, яку б вони підтримали. Наразі проектів постанов про інавгурацію ще немає у проекті порядку денного пленарних засідань, які почнуться завтра, 14 травня. Тож стежимо за подіями далі.