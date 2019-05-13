Парубій повідомив, коли Рада визначить дату інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Дата проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського буде визначена народними депутатами цього пленарного тижня. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Цього тижня ми маємо розглянути постанову про призначення інавгурації. І, я вважаю, це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України", - зазначив Парубій.
За його словами, станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов щодо інавгурації, але одна з них була відкликана у суботу, 11 травня.
При цьому він не назвав конкретного дня, коли парламентарі зможуть розглянути постанови.
Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.