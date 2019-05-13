Парубий сообщил, когда Рада определит дату инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Дата проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет определена народными депутатами этой пленарной неделе. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. И, я считаю, это будет одно из ключевых решений на этой неделе во время пленарного заседания Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.
По его словам, на сегодня зарегистрировано 5 постановлений о инаугурации, но одно из них была отозвано в субботу, 11 мая.
При этом он не назвал конкретного дня, когда парламентарии смогут рассмотреть постановления.
Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.