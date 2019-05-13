Парубий сообщил, когда Рада определит дату инаугурации

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении инаугурации. И, я считаю, это будет одно из ключевых решений на этой неделе во время пленарного заседания Верховной Рады Украины", - отметил Парубий.



По его словам, на сегодня зарегистрировано 5 постановлений о инаугурации, но одно из них была отозвано в субботу, 11 мая.



При этом он не назвал конкретного дня, когда парламентарии смогут рассмотреть постановления.



Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.